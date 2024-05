Jacobs si migliora: a Roma corre i 100 in 10"07

Il campione olimpico in carica vince i 100 metri allo Stadio dei Marmi di Roma in 10.07 e prosegue la sua marcia di avvicinamento verso i Campionati europei e l'Olimpiade di Parigi. Tortu si impone invece nei 200, ma non è soddisfatto della sua prestazione: "Le sensazioni oggi sono pessime". Bel successo di Dosso nei 200 femminili, con primato personale

Marcell Jacobs, atleta delle Fiamme Oro, chiude davanti a tutti la gara dei 100 metri uomini. Allo Sprint Festival 2024, corso allo Stadio dei Marmi, l'oro olimpico di Tokyo ha chiuso la propria gara con il tempo di 10''07 conquistando la vittoria. Ha preceduto Chituru Ali, che ha chiuso in 10''11. "La gara è andata abbastanza bene, anche se la partenza non è stata granchè, un po' lenta rispetto a quel che so fare. Se ne avessi fatto una come nel riscaldamento avrei chiuso meglio, ma sono soddisfatto della seconda parte. Ora lavorerò proprio su quel fronte". Lo ha detto Marcell Jacobs dopo la vittoria nei 100 allo Sprint Festival a Roma. "Tra l'altro da un paio di giorni ho un po' di allergia e finito la gara non respiravo bene, ho fatto un po' di fatica a riprendermi. Peraltro la pista qui è ottima, sono state confermate le sensazioni avute in allenamento. Sono felice di aver cominciato la stagione in Italia e di aver corso davanti a questo pubblico".

Tortu vince i 200 metri, ma è deluso dalla prestazione

"Sono un po' arrabbiato, nessun atleta potrebbe essere contento di quello di quanto appena fatto. Mi devo riguardare ma ho pessime sensazioni, è stato tutto l'opposto di quello che sto provando ora in allenamento perché ero convinto di poter venire qua e fare il personale. Sono a tre settimane dagli europei. Devo riuscire a cancellare quanto ho fatto oggi dalla testa". Così Filippo Tortu racconta le sue sensazioni dopo la gara dei 200 metri vinta allo Sprint Festival in 20.72 , ma che non soddisfa l'atleta per un tempo lontano da quanto sperato. E a chi gli chiede se l'atmosfera particolare possa aver influito, Tortu risponde che "queste scuse le lascio agli altri, non mi nascondo dietro un dito. ho fatto male, non lo accetto, non lo capisco e quindi devo reagire. Fino a due ore fa l sensazioni in avvicinamento agli Europei erano erano ottime, adesso sicuramente no", conclude.

Dosso, successo nei 200 con primato personale

Zaynab Dosso registra il primato personale nei 200 metri, vincendo la gara allo Sprint Festival in 23.10: "Le sensazioni a tre settimane da Roma? Eccitazione, fiducia e tanta consapevolezza. Devo correre bene e oggi non l'ho fatto. Si vede che sto ancora recuperando la gara di due giorni fa, quindi fisicamente è stato più difficile correre con un assetto corretto, però sono lo stesso contenta perché è stato un buon allenamento in vista della prossima gara. Anche per la staffetta. Sicuramente speravo già di scendere sotto i 23 e so che posso farlo, li ho corsi male questi 200 metri".