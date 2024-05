Meeting di Ostrava: in gara Jacobs, Fabbri e Dosso

Saranno otto gli azzurri impegnati nel Golden Spike a Ostrava, in Repubblica Ceca. Jacobs cercherà di migliorare il 10.07 ottenuto al Roma Sprint Festival. In gara anche Fabbri nel peso e Dosso sui 100 donne. Appuntamento martedì 28 maggio dalle 18 in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, e in streaming su NOW TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT ascolta articolo

Lo splendido momento dell’atletica italiana lo conferma la partecipazione degli azzurri ai vari meeting, abbondante per qualità e quantità. A Ostrava saranno in otto, e almeno due di loro sono le vedette del classico Golden Spike. Sui 100 Marcell Jacobs proverà a limare ancora qualche centesimo dal 10.07 dello Sprint Festival allo Stadio dei Marmi, battagliando con il compagno d’allenamento Andrè De Grasse, il canadese olimpionico dei 200 che ai grandi appuntamenti non fallisce mai, e con il britannico Reece Prescod, sprinter talentuoso ma dal rendimento incostante. Un riscontro sotto o anche vicinissimo ai 10 secondi testimonierebbe una giusta crescita, quella che sta osservando in maniera esponenziale Leonardo Fabbri, arrivato al primato italiano con il 22.95 di Savona e che flirta ormai sempre più spesso con la linea dei 23 metri, dove 6 centimetri più in là c’è il record europeo di Ulf Timmermann. In Repubblica ceca sfiderà l’All Black Tom Walsh, plurimedagliato a mondiali e Olimpiadi, e per il fiorentino arrivare agli Europei di Roma e poi ai Giochi di Parigi con il primato continentale in tasca non è un sogno ma una prospettiva.

A proposito di record e barriere: vicino agli 11 secondi c’è Zaynab Dosso, capace di demolire i limiti italiani sotto l’acqua a Savona, e la presenza in corsia della polacca Ewa Svoboda e della svizzera Mujinga Kambundji provvederà a ricreare atmosfera simile a quella che la ragazza di Rubiera troverà allo stadio Olimpico. Sui 400 ostacoli torna, dopo le tribolazioni fisiche che lo tormentano da un paio di stagioni, Alessandro Sibilio, ritrovando in gara il francese Wilfred Happio con cui battaglia sin dalle categorie giovanili. Con il napoletano presente anche Giacomo Bertoncelli, sceso recentemente a 49.35, mentre nella stessa gara al femminile ecco Linda Olivieri, tornata finalmente a progredire con il primato personale a 55.38 dopo due stagioni sottotono. Ancora barriere con i 100 ostacoli in cui Elisa Di Lazzaro avrà al fianco in batteria l’olandese Nadine Visser, una delle migliori interpreti continentali. Infine, nei 1500v Federico Riva potrà lottare per la vittoria con il canadese Charles Philibert-Thiboutot, l’unico a poter vantare un personale inferiore al suo 3.33.71 stabilito quest’anno.

L'Ostrava Golden Spike
Appuntamento a Ostrava, in Repubblica Ceca, per l'edizione 2024 del Golden Spike, quinto evento Gold stagionale: martedì 28 maggio