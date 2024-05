Durante gli Europei di Atletica a Roma, nel Foro Italico verrà allestito un Fan Village, che sarà gratuitamente aperto a tutti dalle 9 a mezzanotte in tutti i giorni dell'evento. Nella Medal Plaza, cuore del villaggio, si terranno spettacoli di musica, danza e visual show, tra cui la Cerimonia di Apertura

In occasione dei Campionati Europei di Atletica Leggera, in programma dal 7 al 12 giugno a Roma, nel Foro Italico verrà allestito un Fan Village nella Piazza della Fontana della Sfera, all'esterno dello stadio. Il villaggio, gratuito e aperto a tutti a prescindere dal biglietto acquistato per seguire le gare, sarà attivo nei sei giorni di evento dalle 9 a mezzanotte: l'area sarà attrezzata con zone di ristoro e zone commerciali e verranno allestiti una zona di pratica sportiva dedicata, spazi dedicati all'arte e al body painting e all'health-care. La Piazza della Fontana della Sfera diventerà la "Medal Plaza", dove verranno premiati gli atleti e dove si terrà la cerimonia di apertura il 7 giugno alle 18: sarà uno spettacolo di musica, danza e visual show.