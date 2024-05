Jacobs dopo il 10.03: "A Roma ci divertiremo..."

Marcell Jacobs ritrova il sorriso dopo il 10"03 corso ad Oslo, suo primato stagionale a una settimana dal via degli Europei di Roma. "E' solo l'iniizo di un percorso, ma tra pochi giorni ci potremo divertire a Roma. Il pubblico di casa sarà uno stimolo, invitiamo tutti allo stadio Olimpico perché ne abbiamo bisogno". I campionati europei saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 7 al 12 giugno ascolta articolo

Un passo in avanti, netto, sostanziale, a una settimana dagli Europei di Roma 2024. Con 10.03 (+0.4) Marcell Jacobs ha firmato il primato stagionale nei 100 metri e il suo miglior crono dall'agosto 2022 (9.95 agli Europei di Monaco di Baviera). Ostrava è dimenticata dopo appena due giorni, è tutt'altro Marcell quello dei Bislett Games rispetto al 10.19 di martedì, e ci sarà tempo prima dei Giochi di Parigi per andare a riprendere il sudafricano Akani Simbine, oggi leader in 9.94 davanti al giapponese Abdul Hakim Sani Brown (9.99).

"Questo è solo l’inizio" "È incredibile come due giorni possano fare la differenza – ha commentato Jacobs sui suoi social -: solo due giorni fa ho avuto la mia peggior gara degli ultimi 10 anni, e adesso ho raggiunto il mio miglior tempo stagionale. Questo mi ha insegnato che bisogna dare tempo alle cose, lasciarle seguire il loro corso. Non tutto arriva subito, e la pazienza e la costanza sono fondamentali. Questo è solo l’inizio di un percorso, e continuerò a lavorare per migliorarmi".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LAMONT MARCELL JACOBS (@crazylongjumper) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

"A Roma ci divertiremo…" "Ho avuto feeling e sensazioni migliori, ma so che posso limare ancora un po', perché non mi sono sentito al 100% e la fase di transizione non mi è piaciuta tantissimo – aveva commentato ieri a caldo -. Per i primi 90 metri ho pensato soltanto a me stesso, negli ultimi 10 metri mi sono un po' indurito. Dopo il 10.19 ero spaventato ma il mio allenatore mi ha tranquillizzato parecchio, mi ha fatto capire che è un processo. Europei, Olimpiadi, un passo alla volta. Ora lavoreremo sulla brillantezza. Intanto tra pochi giorni ci potremo divertire a Roma: il pubblico di casa sarà uno stimolo, invitiamo tutti allo stadio Olimpico perché ne abbiamo bisogno. Saremo 116 azzurri, tantissimi: questo fa capire quanto il movimento dell'atletica stia andando bene".