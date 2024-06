Simonelli da paura: oro e record nei 110 ostacoli

Lorenzo Simonelli ha trionfato nei 110 metri ostacoli, firmando il record italiano prima in semifinale e poi in finale con 13.05. Gara condotta dall'inizio alla fine davanti allo spagnolo Llopis, l'unico che ha tentato di impensierirlo, e allo svizzero Joseph

Il trionfo di un romano a Roma. Lorenzo Simonelli gasa il pubblico dell'Olimpico conquistando l'oro nei 110 metri ostacoli con il tempo di 13.05, record italiano che aveva fissato già in semifinale con 13.20. Un miglioramento clamoroso di 15 centesimi a un'oretta circa di distanza tra le due prestazioni. Tra i successi di Fabbri e Jacobs, che hanno rispettato i pronostici nel lancio del peso e nei 100 metri, il giovane del 2002 ha stupito tutti partendo benissimo dai blocchi, resistendo al ritorno dello spagnolo Llopis (argento in 13.16) e riallungando nel finale. Terzo lo svizzero Jason Joseph in 13.43. Per Simonelli non solo record italiano storico, ma anche miglior prestazione europea della stagione e secondo crono mondiale del 2024. Si iniziano a nutrire grandi aspettative in vista delle Olimpiadi di Parigi tra quasi due mesi.