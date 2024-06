Filippo Tortu vince l'argento agli Europei di Atletica di Roma, ma è una medaglia che non riesce a regalare il sorriso al velocista azzurro. Battuto dallo svizzero Mumenthaler , che vince un oro a sorpresa chiudendo in 20.28, Tortu è secondo in 20.41 davanti a un altro svizzero, Reais, bronzo in 20.47. Quinto l'altro azzurro che era approdato in finale, Fausto Desalu (20.59). E alla fine della gara la delusione di Tortu è evidente sul suo volto, così come quando si presenta ai microfoni di Sky per commentare la sua prestazione.

"Non ce la faccio a sorridere"

"Occasione persa, era un oro a portata di mano", le prime parole di Filippo Tortu a Sky, dopo la gara. "Se domani rivaluterò questo argento? Domani forse mi sentirò ancora peggio di oggi. Oggi semplicemente non ho corso bene come avrei dovuto e potuto, c'è solo un grosso dispiacere e non riesco a gioire per questo argento. Sono orgoglioso di quello che ho fatto per arrivare a questa gara, delle difficoltà che ho superato e dei punti di forza che ho acquisito, poi però bisogna essere in grado di buttarli in gara quando conta. Di solito mi riesce e oggi non ce l'ho fatta. Non ce la faccio a sorridere, devo essere il primo a essere critico con me stesso se voglio ottenere risultati più importanti".