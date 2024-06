Quinta giornata (la penultima) degli Europei di Atletica di Roma: dopo la mattinata di qualificazioni e batterie, si riparte con la sessione serale, al via alle 19.05 con le prove di lancio del giavellotto valide per il decathlon. Subito dopo, alle 20.35 si parte con la finale di salto in alto, con il nostro campione olimpico Tamberi che punta all'oro e altri due azzurri in finale, Lando e Sottile. Tre italiani anche nella finale di salto triplo: Bocchi, Dallavalle, Ihemeje. Si assegnano anche le medaglie dei 400 ostacoli, maschile (Sibilio in finale) e femminile (Folorunso). Poi la finale dei 10mila femminile (tra le azzurre anche Battocletti, oro già nei 5mila) e quella dei 200m femminile