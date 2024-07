Diamond League a Parigi: 4 top azzurri in pista

Quattro top azzurri, quattro medagliati degli Europei di Roma: il re dei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli, il campione olimpico, europeo e vicecampione mondiale della staffetta Filippo Tortu nei 200 metri, l’argento europeo del salto in lungo Larissa Iapichino e il bronzo europeo nei 100 Zaynab Dosso hanno scelto la tappa annuale della Diamond League a Parigi per iniziare a respirare l’aria olimpica. Appuntamento oggi dalle 16 su Sky Sport Max e in streaming su NOW