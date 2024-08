Nell'undicesima tappa della Diamond League a Losanna Lorenzo Simonelli chiude al quinto posto in 13:26 sui 110 ostacoli. Mattia Furlani sesto nel salto in lungo, stessta posizione per Catalin Tecuceanu negli 800 metri. Si piazza invece quinta nei 400 a ostacoli Ayomide Folorunso. Il campione olimpico Duplantis fa il record del meeting con l'asta saltando 6.15 ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT ascolta articolo

Dopo la delusione ai Giochi, Lorenzo Simonelli è tornato in gara nell'undicesima tappa della Diamond League a Losanna. L'azzurro ha chiuso al quinto posto nei 110 a ostacoli in 13:26, lo stesso tempo dell'americano Daniel Roberts (argento a Parigi). A vincere è stato il giamaicano Rasheed Broadbell in 13:10, davanti allo statunitense Grant Holloway (13:14), campione olimpico e del mondo. "Sono uscito lento dal blocco di partenza, però poi sono andato via abbastanza fluido per cui sono complessivamente contento", ha dichiarato Simonelli dopo la gara, "avevo bisogno di riprendere confidenza con il clima agonistico e così è stato. Sono fiducioso per le prossime gare dove spero di fare meglio".

Niente da fare anche per Furlani: 6° nel salto in lungo Non è riuscito a ripetere lo splendido risultato di Parigi Mattia Furlani, che ha chiuso al sesto posto nel salto in lungo con la misura di 7.88 metri, ottenuta al quarto tentativo. Il successo è andato al due volte campione olimpico Miltiadis Tentoglou, con 8.06 metri. Secondo posto per il giamaicano Wayne Pinnock (8.01), terzo lo svizzero Simon Ehammer (7.92). Furlani ha fatto il punto sulla sua prova dopo la gara, spiegando le difficoltà che ha incontrato: "Sapevo prima della gara che sarebbe stato complicato, per vari motivi, e poi ci si è messa anche la pedana che era un po' scivolosa oltre che il vento che all'inizio mi ha un po' disturbato. In ogni caso questa settimana non mi sono allenato tantissimo perché sto smaltendo le tensioni del dopo Olimpiadi, e penso che affronterò le gare sino alla fine della stagione con l'intento di divertirmi e continuare a fare esperienza".

Duplantis 6.15 nell'asta, record del meeting Sesto posto anche per Catalin Tecuceanu negli 800 metri maschili. L'azzurro ha chiuso con il crono di 1'44"07 una gara velocissima vinta da Emmanuel Wanyonyi in 1'41"11. Secondo posto per il canadese Marco Arop in 1'41"72, terzo il francese Gabriel Tual in 1'42"30. Si piazza invece in quinta posizione nei 400 a ostacoli Ayomide Folorunso, con il tempo di 55"08. A dominare la prova l'olandese Femke Bol in 52"25. Il grande protagonista in Svizzera è stato però Armand Duplantis. Il fresco campione olimpico nel salto con l'asta a Parigi è tornato dalle vacanze per la Diamond League saltando 6.15, nuovo record del meeting, senza poi provare però a superare la misura fatta alle Olimpiadi