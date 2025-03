Prima giornata di gara agli Europei Indoor di Alpedoorn in Olanda (in diretta su Sky e in streaming su NOW) nella quale sono stati impegnati 14 azzurri: finale raggiunta per Furlani che venerdì sera gareggerà per il titolo continentale. Finale anche per Manuel Lando e Matteo Sioli nel salto in alto e per Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nel salto con l'asta. Simonelli in semifinale dei 60hs. All'Olanda il primo oro della competizione nella 4x400 mista