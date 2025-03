Trofeo Luxardo: la sciabola mondiale a Padova

Padova si accende al ritmo di sciabola dal 6 all’8 marzo, con il 66° Trofeo Luxardo, la più antica tappa di Coppa del Mondo per quest’arma, in campo maschile. Numeri da record per l’edizione 2025. Con 260 atleti da 44 paesi e tutti i migliori 16 del ranking mondiale, la storica gara conferma il suo prestigio. C’è attesa per la prima uscita del nuovo CT azzurro, Andrea Terenzio, subentrato a Nicola Zanotti, alla guida dei 20 italiani in pedana, tra cui - tra gli altri - il capitano Luigi Samele, argento lo scorso anno, dietro al giovanissimo americano Heatcock, tra i favoriti anche quest’anno, insieme a Michele Gallo, ultimo azzurro a scrivere il suo nome nell’albo d’oro di questo storico Trofeo. Per tutti gli aggiornamenti live, appuntamento sul canale 200 della vostra Casa dello Sport. Con il commento di semifinali e finali in diretta a partire dalle 16.30 sul canale YouTube di Sky Sport.