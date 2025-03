Atletica, gli Europei Indoor da oggi su Sky

Da giovedì 6 marzo a domenica 9 quattro giornate di gare in diretta su Sky e in streaming su NOW con un parterre di campioni per gli Europei Indoor di atletica che si disputeranno ad Apeldoorn (Paesi Bassi). Oltre 30 ore di telecronache, commenti, analisi e interviste con la diretta integrale di tutte le sessioni di gara e un canale aggiuntivo per le finali di triplo maschile, lungo maschile e femminile