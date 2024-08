Diamond League, meeting Silesia: oggi LIVE su Sky

Torna la Wanda Diamond League con l’appuntamento in Polonia del “Silesia Kamila Skolimowska Memorial”. Ben 10 italiani protagonisti, tra di loro anche Tamberi e Jacobs. Il meeting è in diretta su Sky Sport Arena e NOW a partire dalle ore 16

Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi sono tra i grandi protagonisti dell’atletica leggera mondiale che si sfidano oggi, domenica 25 agosto. Torna infatti la Wanda Diamond League con l’appuntamento in Polonia del “Silesia Kamila Skolimowska Memorial” che si disputa, come ogni anno, allo Stadion Slaski di Chorzow. L’evento sarà in diretta su Sky Sport Arena e NOW a partire dalle ore 16, con il commento di Nicola Roggero e Stefano Baldini. L'atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky (Fb/Ig/X @SkySport). Nel programma principale, spazio ai 3.000 metri con Barega, Fischer, Kejelcha, Kwemoi e Ingebrigtsen, mentre nel triplo c'è Dariya Derkach. 200 metri da seguire con l'azzurro Fausto Desalu, Bednarek, Knighton, Fambulleh e Tebogo. Jacobs sarà al via nei 100 metri mentre Gimbo Tamberi nel salto in alto.