La dodicesima tappa della Wanda Diamond League coincide con l’appuntamento in Polonia del “Silesia Kamila Skolimowska Memorial” dove 10 azzurri sono protagonisti allo Stadion Slaski di Chorzow. Il più atteso era Gimbo Tamberi che, reduce dalla sfortunata parentesi olimpica, cercava un piccolo riscatto e l'ha trovato, trionfando nel salto in alto davanti all'ucraino Doroshchuk: decisivo il 2.31 al secondo tentativo, mentre l'altro italiano Stefano Sottile si è fermato al tentativo dei 2.26 per un settimo posto finale, meglio dell'ultimo oro Kerr, clamorosamente già eliminato.

Jacobs sfiora il podio nei 100m, deludente Ali

Positiva è stata anche la prestazione di Marcell Jacobs, per la prima volta in pista dopo i Giochi di Parigi chiusi al 5° posto, e chiamato a confrontarsi nei 100 metri (prova non valida per la Diamond League) con l'altro azzurro Chituru Ali e con lo statunitense Fred Kerley, bronzo alle Olimpiadi. E infatti è stato proprio quest'ultimo a imporsi in 9″87, davanti a Omanyala (9″88) e Blake (9''89). Quarto posto per un ottimo Jacobs che ha chiuso in 9''93, male in partenza invece Ali che ha tagliato il traguardo ottavo in 10″69.