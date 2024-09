Galà dei Castelli, stasera LIVE su Sky

Un cast d’eccezione per il Galà dei Castelli: saranno ben 7 le medaglie d’oro e 21 i medagliati delle Olimpiadi di Parigi, 11 i campioni europei, per un totale di 240 medaglie. A Bellinzona anche Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e Leonardo Fabbri. Appuntamento live su Sky Sport Arena e NOW dalle 19.55

Altro giorno su Sky Sport, altro meeting di atletica leggera! Stasera a Bellinzona, in Svizzera, potrete vedere le stelle azzurre in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle 19.55. Nel Galà dei Castelli, tappa Silver del Continental Tour, sarà in pedana per il secondo anno consecutivo Gianmarco Tamberi che prosegue la campagna post-olimpica dopo il successo con 2,29 a Rovereto, il terzo posto del Golden Gala di Roma e la vittoria di Chorzow in Diamond League. Con lui anche Stefano Sottile che a Parigi è arrivato a un soffio dal podio grazie al personale di 2,34. Sarà invece la prima volta in Canton Ticino di Marcell Jacobs che nei 100 metri si prepara ad affrontare tra gli altri il sudafricano Akani Simbine, quarto ai Giochi proprio davanti all’azzurro. Nel peso annunciata l’ennesima super sfida tra i big mondiali: l’oro europeo Leonardo Fabbri troverà tutto il podio olimpico capitanato dall’oro Ryan Crouser, dall’argento Joe Kovacs, e dal bronzo Rajindra Campbell.