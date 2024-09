Simonelli chiude la finale dei 110 a ostacoli di Diamond League al secondo posto alle spalle di Zhoya: "Non pensavo di poter correre 13.22 a metà settembre, non so dove ho trovato le energie". Quarto posto invece per Furlani nel lungo: "È stata una stagione incredibile, ma c'è ancora tantissimo da lavorare". Nella serata di sabato 14 settembre sarà il turno di Tamberi, Fabbri, Iapichino, Bruni e Folorunso

A Bruxelles, nella prima giornata della finale di Wanda Diamond League, il campione europeo Lorenzo Simonelli chiude la stagione con il tempo di 13.22 nei 110 ostacoli (+0.4) e un prestigioso secondo posto nel massimo circuito mondiale, a sei centesimi dal francese Sasha Zhoya che si impone in 13.16. In una serata piuttosto fredda allo stadio Re Baldovino (12 gradi), è quarto nel lungo il bronzo olimpico Mattia Furlani con 7,88 (+0.3) nella gara vinta dal giamaicano Tajay Gayle con 8,28 (+0.4). Dariya Derkach chiude al sesto posto nel triplo (13,45/+0.1), vittoria alla cubana Leyanis Perez (14,37/-0.1). Tra i Diamond Trophy assegnati nel day 1, anche quello per lo svedese Armand Duplantis , vincitore nell'asta con 6,11, per l'oro dei 100 di Parigi Julien Alfred (Saint Lucia) che comanda con 10.88 (+0.2) e per il giamaicano Ackeem Blake che si prende i 100 al maschile con 9.93 (+0.1).

Simonelli: "Ripresa un po' di confidenza dopo Parigi..."

Il campione d'Europa ritrova smalto nell'ultima gara dell'anno e manca di poco il successo finale che avrebbe ulteriormente impreziosito la stagione dell'argento mondiale indoor dei 60hs e oro di Roma dei 110hs. Simonelli parte bene, torna efficace tra le barriere e solo l'impatto con il decimo ostacolo gli toglie l'abbrivio che sarebbe servita per contrastare fino all'ultimo metro il francese Sasha Zhoya. Ma la valutazione non può che essere positiva: "Non pensavo di poter correre 13.22 a metà settembre - commenta l'azzurro dell'Esercito - Non so dove ho trovato le energie. Questa gara è merito delle indicazioni tecniche che mi ha dato coach Giorgio Frinolli. È stata una stagione quasi perfetta e ora vado in vacanza con il sorriso. Finalmente ho ripreso un po' di confidenza dopo Parigi...". In una finale senza lo statunitense padrone della specialità Grant Holloway, a gioire è il francese Sasha Zhoya (13.16), in ascesa in questa ultima porzione di stagione. Terzo Freddie Crittenden (13.24), lontano l'altro americano argento olimpico Daniel Roberts (ottavo, 13.44).