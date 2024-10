Doppio trionfo keniano nella mezza maratona

In campo maschile trionfo del Kenya con quattro atleti nei primi quattro posti: vittoria per Emmanuel Wafula in 59'57. Successo keniano anche tra le donne: Nancy Sang è stata la prima a raggiungere il traguardo in via degli Annibaldi davanti al Colosseo dopo 1 ora 06'51

Dominio africano sulle strade di Roma in occasione della 'Wizz Air Rome Half Marathon' scattata alle ore 8.30 da via del Circo Massimo e alla quale stanno prendendo parte circa 17.000 partecipanti, più della metà stranieri. Ad attirare così tanti atleti senza dubbio il suggestivo percorso all'interno della Capitale. In campo maschile trionfo del Kenya con quattro atleti nei primi quattro posti. Vittoria per Emmanuel Wafula in ottimi 59'57 davanti al connazionale Gideon Kiprotich Rop staccato di 59", terzo Anthony Kimtai, vincitore a marzo della mezza di Milano, che ha accusato un ritardo di 2'25", quarto Evans Kipkorir a 4'00. Per Wafula si tratta della seconda affermazione nell'area di Roma a pochi mesi da quella nella 'RomaOstia'. Miglior italiano, sesto, Daniele D'Onofrio (Fiamme Oro) che ha concluso in 1 ora 05'33. Successo keniano anche nella gara femminile con Nancy Sang prima a raggiungere il traguardo posto in via degli Annibaldi davanti al Colosseo dopo 1 ora 06'51. Seconda l'etiope Fantu Worku Taye staccata di 37". Terza un'altra keniana, Evaline Chirchir rimasta a 54". Miglior europea l'azzurra Sofiia Yaremchuk (Esercito), settima in 1 ore 13'27".