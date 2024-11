Valencia, lo sport simbolo della rinascita della città come New York nel 2001: torna la maratona, l'evento più affascinante dell'atletica che, con i suoi 42 chilometri e 195 metri, vedrà impegnati gli atleti in un percorso con partenza e arrivo previsti dalla Città delle Arti e delle Scienze. In gara anche quattro azzurri. Domenica alle ore 8 potrete seguire, in diretta su Sky Sport Uno e NOW il primo evento di sport internazionale che si tiene nella città colpita dalla tremenda alluvione di questo novembre

A fine ottobre rimbalzavano nel mondo le terribili immagini dell’alluvione di Valencia, costata 229 morti, di una città devastata da eventi climatici troppo spesso colpevolmente sottovaluti e dall’impreparazione di chi non allertò per tempo la gente del disastro in arrivo. E’ passato poco più di un mese, la tragedia non può e non deve essere dimenticata, ma Valencia ha deciso di ripartire, scegliendo come spesso capita in questi casi lo sport come simbolo di rinascita. Come New York, che seppe organizzare la classica maratona 50 giorni dopo l’attentato alle Torri Gemelle, anche in Spagna si correranno i 42 chilometri e 195 metri della prova più affascinante dell’atletica. Partenza e arrivo dalla Città delle Arti e delle Scienze, opera del genio creativo di Calatrava, dove un tappeto blu di un chilometro darà ai concorrenti prossimi al traguardo l’impressione di correre sull’acqua del Mediterraneo. E’ la maratona più piatta d’Europa, dunque ideale per ottenere grandi tempi, con un percorso che quest’anno ha ulteriormente limato il numero delle curve per essere ancora più veloce. In gara anche quattro azzurrri. Ci saranno l’ex primatista italiano Iliass Ahouani a Neka Crippa, con l’obiettivo di scendere sotto le 2 ore e 7 minuti, ritmo per il quale troveranno apposite lepri. Con loro i debuttanti Pietro Riva e Sara Nestola, campioni italiani della mezza un mese fa a Civitanova, distanza dove il ragazzo di Alba è stato medaglia d’argento a Roma agli ultimi campionati europei.