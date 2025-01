Mikaela Shiffrin è pronta per tornare sugli sci: la campionessa americana, ferma da circa un mese e mezzo dopo il grave infortunio in seguito alla caduta di Killington, potrebbe testare la gamba già la prossima settimana. "Ma servirà altro tempo per aumentare l'intensità", ha scritto sui social

Mikaela Shiffrin sta tornando. L'americana, che si è infortunata durante il gigante di Killington negli Stati Uniti a fine novembre, spera di ritornare in pista la settimana prossima pur non dando una data precisa per il rientro in gara. "Spero di fare qualche discesa intorno alla prossima settimana - ha scritto sui suoi social network -. Ci vuole ancora molto per essere pronta a sciare con intensità, sia dal punto di vista del dolore che della mia condizione fisica, ma sono contenta di essere qui all'inizio dell'anno 2025", ha aggiunto la campionessa in un video che mostra come lavora sulla sua condizione fisica.