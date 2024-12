Yohan Blake, l'eterno uomo nell'ombra

Compie 35 uno dei più grandi 'what if' della storia dell'atletica. Yohan Blake aveva tutto per competere con il suo grande amico-nemico Usain: i tempi, l'allenatore, anche il talento. Ma non è stato così. Secondo uomo più veloce della storia sia nei 100 sia nei 200, ma mai medaglia d'oro quando contava davvero. Una serie di infortuni poi hanno di fatto messo la parola fine sulla sua carriera