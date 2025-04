Aspettando Napoli e Bologna questa sera l'unico balzo in classifica lì in alto lo fa la Lazio, che vince contro l'Atalanta e la estromette definitivamente dalla lotta scudetto. L'Inter si fa rimontare due gol a Parma per 'colpa' dei cambi, il Milan ne rimonta due alla Fiorentina nonostante una difesa rivedibile. Ma il vero uomo in copertina di questa giornata è Cesc Fabregas: il Como segna tre gol al Monza e mette una seria ipoteca per la salvezza