World Athletics Tour, il meeting di Boston oggi su Sky: c'è anche Marcell Jacobs

Oggi su Sky e in streaming su NOW il terzo meeting "Gold" del 2025: il "New Balance Indoor Grand Prix" a Boston (USA). Grande attesa per l'esordio stagionale di Marcell Jacobs sui 60m che sfiderà il campione olimpico dei 100m Noah Lyles. Appuntamento in diretta dalle 22 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Inizia la stagione di Marcell Jacobs : la prima tappa è il "New Balance Indoor Grand Prix", il meeting di Boston che rientra nelle nove tappe del World Athletics Indoor Tour – Gold . Queste le parole del primatista europeo nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara: "Quest'anno ho deciso di gareggiare nelle indoor perché la stagione sarà lunga e l'a ppuntamento principale è a settembre, i Mondiali di Tokyo : quindi ho bisogno di competizioni adesso. Mi piacciono i 60 metri : per farli devo adeguare la mia tecnica e migliorare la prima parte della gara. Ho vinto un Mondiale e sono il primatista europeo con 6.41 quindi non possono non piacermi". Il campione italiano si troverà ad affrontare, di nuovo, il campione olimpico in carica dei 100m Noah Lyles .

Dove vedere Marcell World Athletics Indoor Tour–Gold 2025

Anche nel 2025 la grande atletica è protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Il World Athletics Indoor Tour – Gold, il circuito che riunisce i principali meeting al coperto, è in diretta su Sky e in streaming su NOW per tutte le sue nove tappe, fino all’appuntamento conclusivo di Madrid, il prossimo 28 febbraio, con tante stelle italiane che hanno confermato la partecipazione a diversi meetin. Oggi, domenica 2 febbraio è in programma il terzo meeting "Gold" del 2025, il "New Balance Indoor Grand Prix" a Boston (USA), e sarà in diretta alle 22 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Grande attesa per l’esordio stagionale di Marcell Jacobs in un 60m che vedrà al via anche Noah Lyles. Il meeting indoor di Boston sarà commentato da Nicola Roggero e Stefano Baldini. La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su skysport.it, sulla app Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network