Nella prima uscita stagionale, sui 60 metri al meeting di Boston valido per il World Indoor Tour Marcell Jacobs non brilla. L’azzurro chiude la finale al quarto posto in 6.63. La vittoria va allo statunitense Noah Lyes, primo in 6.52 davanti a Terrence Jones e Pj Austin. La serata di Jacobs non è parsa brillante fin dal principio: il campione olimpico di Tokyo 2020 infatti era stato eliminato dalla finale dopo aver chiuso la batteria al terzo posto in 6.69 alle spalle di Bromell con 6.63 e PJ Austin con 6.63. Per Jacobs, al rientro alle gare dal settembre 2024, si trattava della peggior prestazione sulla distanza dal 2017. L’azzurro era riuscito poi a qualificarsi per la finale grazie al forfait del nigeriano Onwuzurike, ritiratosi per infortunio.