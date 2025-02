New York, Jacobs sui 60 metri in diretta Sky

Alle 22 in diretta su Sky Sport Arena e NOW appuntamento con l'edizione numero 117 dei "Millrose Games" che si disputano come ogni anno al "The Armory" di New York City, già sold out come in ogni edizione. In chiave Italia attesa per la prestazione di Marcell Jacobs sui 60 metri. L'oro olimpico dei 100 metri all'Olimpiade di Tokyo nel 2021 se la vedrà, tra gli altri, con Trayvon Brommell e PJ Austin. La scorsa settimana Jacobs ha chiuso al quarto posto al meeting di Boston in 6.63. La vittoria era andata allo statunitense Nyles in 6.52. Il meeting newyorkese sarà commentato da Nicola Roggero, Stefano Baldini e Pietro Arese, che per una sera sarà telecronista d’eccezione. La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.