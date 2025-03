Il campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 di Tokyo 2020 domani torna a correre nei 200, sette anni dopo l’ultima volta, nel 2018: “Non vedo l’ora di tornare in pista, un’opportunità per testare nuove sensazioni e affinare il lavoro fatti in questi mesi. Ci sarà da divertirsi”

Marcell Jacobs torna a gareggiare sui 200 metri , a sette anni di distanza dall'ultima volta. Lo ha annunciato sui suoi profili social lo stesso campione olimpico dei 100 metri e della staffetta ai Giochi di Tokyo 2020 , che domani a Miami inaugura la stagione all'aperto. L'ultima volta nei 200 per Jacobs era stata nel maggio 2018 , a Campi Bisenzio , con il primato personale di 20"61 . La destinazione finale del velocista delle Fiamme Oro è chiaramente il Mondiale di Tokyo del 13-21 settembre, sulla pista dei sogni, quella che l'ha visto conquistare il leggendario oro olimpico dei 100 metri l'1 agosto 2021 e il titolo con la staffetta cinque giorni più tardi, impianto nel quale tornerà anche per il meeting del Continental Tour il 18 maggio. Per quanto riguarda la Diamond League , sono invece già confermate le date cinesi di Xiamen del 26 aprile e di Keqiao del 3 maggio: quest'ultima, sempre nei 100, con il campione olimpico del Botswana Letsile Tebogo , oro a Parigi nei 200, il giamaicano Kishane Thompson e lo statunitense Christian Coleman .

Jacobs: "Non vedo l'ora, ci sarà da divertirsi"

"Sabato (domani ndr) -scrive Jacobs su Instagram- sarò a Miami per una gara di allenamento. Non vedo l'ora di tornare in pista perché è ciò che amo di più. Tornerò a correre i 200 metri dopo quasi sette anni, un'opportunità per testare nuove sensazioni e affinare il lavoro fatto in questi mesi. Sarà anche l'occasione di correre la staffetta 4x100 con i miei compagni di squadra di Jacksonville, un primo passo di un anno che si preannuncia pieno di competizioni. Ci sarà da divertirsi".