Eterna Lindsey Vonn: podio da record a 40 anni!

La classe non è acqua. Lindsey Vonn ha conquistato il suo primo podio dal suo rientro dopo cinque anni di ritiro, piazzandosi seconda nel superG alle finali di Coppa del Mondo a Sun Valley , nella sua ultima gara della stagione. Vonn ha concluso con 1.29 secondi di ritardo da Lara Gut-Behrami. A 40 anni suonati, Lindsey ha infranto il record della più anziana donna a salire sul podio in Coppa del mondo , che apparteneva all'austriaca Alexandra Meissnitzer a 34 anni e quasi 9 mesi, stabilito nel 2008. Vonn ha conquistato il primo podio del suo ritorno alla 13^ gara: i suoi migliori piazzamenti precedenti in questa stagione sono stati un sesto posto in discesa libera e un quarto posto in super-G l'11 e il 12 gennaio. L'obiettivo di Vonn è di disputare la sua quinta Olimpiade nel 2026: si correrà sulla Olympia delle Tofane, pista in cui detiene il record di 12 vittorie.

"Posso fare anche meglio, dicevano che ero vecchia..."

"Di solito mi trovo meglio quando la pressione è più alta - ha detto Vonn, 82 volte vincitrice in Coppa del Mondo e campionessa olimpica di discesa libera del 2010, come riportato da NBC Sports - È l'ultima gara della stagione. Ho messo tutto in gioco. Questo è il livello in cui so di poter sciare. So che posso fare anche meglio di così. È stata una stagione dura, con persone che dicevano che non potevo, che ero troppo vecchia, che non ero più abbastanza brava. Penso di aver dimostrato a tutti che si sbagliavano. Questo è il miglior modo per avvicinarsi a Cortina".