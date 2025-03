Brignone a caccia del tris: SuperG LIVE

Dopo aver conquistato la Coppa del mondo generale e quella di discesa, Federica Brignone a caccia del tris nel SuperG di Sun Valley: l'azzurra, che scatterà con il pettorale numero 14, difende 5 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami. Scarsa visibilità sulla Challenger. Attesa anche per Sofia Goggia. La gara in diretta su Eurosport (canale Sky 210) e in streaming su NOW

