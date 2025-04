Maratona donne, record italiano per Yaremchuk

Nuovo record italiano alla maratona di Londra. L'azzurra Sofiia Yaremchuk ha migliorato di due secondi (2h23:14) il suo stesso primato nei 42,195 chilometri (2h23:16 a Valencia il 3 dicembre 2023) nella maratona londinese vinta dall'etiope Tigist Assefa che, al termine di una gara costante, ferma il cronometro dopo 2:15:50 migliorando il 2:16:16 che Peres Jepchirchir aveva stabilito proprio in questa gara lo scorso anno. Il tempo di Assefa è record mondiale per una maratona solo femminile: il primato mondiale assoluto, e riconosciuto dalla World Athletics, è quello della keniana Ruth Chepngetich, in 2.09.56, corso in una gara mista.