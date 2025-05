Nuova impresa della mezzofondista azzurra, che chiude al 2° posto alla Tokyo Speed Race (dietro la keniota Caroline Nyaga) e firma il nuovo primato europeo sui 5 km in strada in 14'32. Battuto di 7 secondi il precedente record dell'olandese Diane Van Es e migliorato il suo primato italiano (14'45) del 2023: "Gara davvero velocissima - ha detto Nadia -, questo traguardo significa tantissimo. Sono molto felice"

Fenomenale Nadia Battocletti . Dopo aver conquistato quattro titoli continentali e un argento olimpico tra il 2024 e inizio 2025, la mezzofondista si ripete e raggiunge una nuova impresa alla Tokyo Speed Race . Qui la campionessa trentina ha chiuso al 2° posto alle spalle della keniota Caroline Nyaga (14'19) e davanti all'altra connazionale Maurine Jepkoech (14'40), ma il suo tempo di 14'32 diventa storia: ecco il nuovo primato europeo nella 5 km su strada femminile . Migliorato di 7 secondi il precedente record del’olandese Diane Van Es nel Principato di Monaco (14'39) in questa stagione. E al tempo stesso Nadia ha migliorato il primato italiano (14'45) che aveva firmato lei stessa nel 2023.

Un'altra pagina storica scritta da Nadia Battocletti, attesa proprio a Tokyo dai campionati del mondo (dal 13 al 21 settembre) nello stesso stadio dove nel 2021 raggiunse il 7° posto nei 5.000 metri. "Questo record significa tantissimo - ha detto Nadia -, sono molto felice. Gara davvero velocissima, oggi ho siglato due primati: quello nazionale e quello europeo. È bellissimo essere qui a Tokyo, città speciale in cui spero di fare bene anche a settembre". E prima di tornare in Giappone, l'atleta azzurra gareggerà in pista (3.000 metri) nella Diamond League del 25 maggio a Rabat (Marocco) prima dei 1.500 metri al Palio della Quercia a Rovereto il 2 giugno. Pochi giorni dopo, il 6, appuntamento al Golden Gala Pietro Mennea dove sui 5.000 metri affronterà la keniota Beatrice Chebet.