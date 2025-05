Larissa Iapichino sfonda il muro dei sette metri nel salto in lungo. La campionessa europea indoor in carica ha saltato 7.06 al meeting di Palermo, migliorando di 9 centimetri il suo precedente personale (6.97 stabilito nel 2023) e fermandosi ad appena 5 centimetri dal primato italiano (7.11) firmato dalla madre Fiona May a Budapest nel 1998, quattro anni prima della sua nascita. Si tratta della seconda prestazione mondiale dell’anno, a un centimetro dalla misura della rivale tedesca Malaika Mihambo (7.07), nonché della quinta misura italiana all time, sempre alle spalle di Mamma Fiona. Il salto migliore della carriera è arrivato all’esordio stagionale all’aperto, al secondo ingresso in pedana, con vento praticamente assente (+0.2) e lasciando sette centimetri allo stacco. La stagione dell’azzurra delle Fiamme Oro proseguirà ora con la tappa di Stoccolma della Diamond League il 15 giugno, con l’obiettivo di guadagnare punti in vista della finale di Zurigo, dove proverà a confermare il titolo di campionessa uscente. Il bersaglio grosso sarà poi il Mondiale di Tokyo in programma dal 13 al 21 settembre 2025.