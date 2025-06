Jacobs: "Sto bene e sono pronto. La stagione sarà lunga"

Le parole di Marcell Jacobs nella conferenza stampa alla vigilia della tappa del Golden Gala in programma a Turku (Finlandia): "Per me è l'esordio di una stagione che si preannuncia lunga". E sulla sua condizione di salute: "Ho avuto un problema muscolare a fine marzo, ma ora sto bene e sono pronto"

La tappa del Golden Gala del Continental Tour in programma il 17 giugno a Tarku in Finlanda sarà l'esordio stagionale all'aperto per Marcell Jacobs. L'oro olimpico a Tokyo 2020 sarà impegnato nella gara alle 100 metri. Alle ore 17:51 parteciperà alla batteria poi, alle 19:06, ci sarà la finale. "È la mia quarta volta a Turku e ho ottimi ricordi - ha dichiarato Jacobs nella conferenza stampa alla vigilia dell'appuntamento -. Per me è l'esordio di una stagione che si preannuncia lunga. Si parte da qui, non vedo l'ora. Ho avuto un problema muscolare a fine marzo, ma ora sto bene e sono pronto. Cercherò di trovare il ritmo ed è utile che qui ci siano due gare, con la prima che servirà per rompere il ghiaccio, visto che il mio ultimo 100 metri risale a diversi mesi fa".