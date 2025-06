Ai Paavo Nurmi Games di Turku, in Finlandia, dopo aver chiuso la propria batteria al quarto posto in 10"30, in finale Marcell Jacobs ha chiuso soltanto all'ottavo e ultimo posto in 10"44. Vince l'inglese Glave in 10"08, poi il canadese Blake in 10"09. Terzo è il ghanese zamati-Kwaku in 10"10. In alto il video della finale, qui sotto quello della batteria

