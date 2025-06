Continental Tour, il meeting di Ostrava su Sky

I protagonisti dell’atletica leggera mondiale si sfidano anche quest’anno su Sky e in streaming su NOW. Questa settimana appuntamento in Cechia per il circuito “Gold” del World Athletics Continental Tour, che tocca tutti i continenti. Martedì 24 giugno in diretta dalle 18 su Sky Sport Arena e NOW la nona tappa della stagione. Al Mestský Stadion di Ostrava, in Cechia, si disputa la 64esima edizione dell’”Ostrava Golden Spike”. La telecronaca è di Nicola Roggero e Stefano Baldini. La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky (Fb/Ig/X @SkySport).

“64^ Ostrava Golden Spike”- Ostrava (Cechia)