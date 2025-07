Diamond League, la tappa di Eugene su Sky

Leonardo Fabbri (getto del peso) e Alessandro Sibilio (400 ostacoli) saranno gli italiani in gara in occasione della nona tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica che per l’occasione sbarcherà a Eugene (USA) nella serata di sabato, alle 22.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW

I grandi protagonisti dell’atletica leggera mondiale si sfidano anche quest’anno su Sky e in streaming su NOW. Questa settimana un grande evento per la Wanda Diamond League. Oggi, sabato 5 luglio torna il tradizionale appuntamento con il Prefontaine Classic di Eugene, USA, il meeting – giunto alla 50esima edizione - dedicato alla memoria del grande mezzofondista statunitense Steve Prefontaine, scomparso proprio nel 1975, mezzo secolo fa. In diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW dalle 22 scenderanno in pista numerosi atleti medagliati alle Olimpiadi di Parigi 2024 tra cui gli “ori” Letsile Tebogo (200 m U), Julien Alfred (200 m D), Quincy Hall (400 m U), Rai Benjamin (400hs U) e Faith Kipyegon (1500 m D). In gara anche gli azzurri Alessandro Sibilio (400hs U) e Leonardo Fabbri (Peso U). La telecronaca sarà di Nicola Roggero e Stefano Baldini. L'atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky (Fb/Ig/X @SkySport).