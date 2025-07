Salto: arriva Jumping Overcoming Boundaries

Tutto questo è "Jumping OvercomingBoundaries" , gara di salto con l'asta in programma venerdì 25 luglio in piazza della Transalpina-Trg Europe, vale a dire tra le città di Gorizia e Nova Gorica . Un luogo recentemente celebrato anche da "Calciomercato - l'Originale" che ha fatto tappa proprio a Gorizia. Il meeting di atletica leggera, organizzato dalla Libertas Udine su incarico del Comitato regionale Fvg del Coni, rientra nel programma di Go!2025 Capitale Europea della Cultura . Sono attesi dieci atleti, cinque uomini e altrettante donne.

L'unione di due popoli

Il luogo scelto per "Jumping Overcoming Boundaries" non è casuale, perché costituisce un punto d'incontro tra due culture, diventato nel tempo un emblema di collaborazione tra la realtà italiana e quella slovena. In passato la realtà era tuttavia diversa, perché dal 1947 la piazza rappresentava il confine tra Italia e Jugoslavia e, inoltre, la divisione ideologica tra due mondi, quello dell'Europa dell'Ovest e dell'Europa dell'Est. Nel 2004, con l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea, è stata abbattuta la parte di muro (cosiddetto "di Gorizia") che divideva la Transalpina in due. Con la prova di salto con l'asta si celebra così l'unione di due popoli e l'abbattimento dei confini.