Diamond League a Londra: oggi su Sky

Grande show a Londra con la 11^ tappa della Diamond League. Appuntamento oggi in diretta dalle 15 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

I grandi protagonisti dell’atletica leggera mondiale si sfidano anche quest’anno su Sky e in streaming su NOW . Questa settimana l’undicesima tappa della Wanda Diamond League 2025 .

Gli azzurri Furlani e Iapichino, Sabbatini e Zenoni

Sabato 19 luglio tutto esaurito al London Stadium di Londra, l’impianto che ospitò le Olimpiadi del 2012, per il Novuna London Athletics Meet. In diretta su Sky Sport Arena e NOW dalle 15 lo spettacolo della grandissima atletica con tante stelle da seguire: oltre 75 medaglie olimpiche e mondiali al via nelle varie gare. Tra gli altri, ci saranno lo statunitense Noah Lyles nei 100, l’ucraina Yaroslava Mahuchikh nell’alto, l’olandese Femke Bol nei 400 ostacoli. Gli azzurri Mattia Furlani e Larissa Iapichino, nel lungo, sfideranno il greco Miltiadis Tentoglu e la tedesca Malaika Mihambo. Al via anche Gaia Sabbatini e Marta Zenoni nel miglio. La telecronaca sarà di Nicola Roggero e Stefano Baldini. La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky (Fb/Ig/X @SkySport).