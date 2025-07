Europei U23, Bertelli oro nel salto con l'asta

Un bronzo, un argento e due ori conquistati dall'Italia nel sabato degli Europei Under 23 di atletica. L'ultimo porta la firma di Simone Bertelli che trionfa nel salto con l'asta e stabilisce il suo primato personale. Oro anche per Mihai nei 10mila su pista di marcia in un podio quasi completamente a tinte azzurre

Uno straordinario Simone Bertelli regala all'Italia il secondo oro, nonché la quarta medaglia in totale, nella terza giornata degli Europei U23 di atletica in corso a Bergen. Il piemontese ha la meglio nel salto sull'asta sul francese Tristan Despres e sul lettone Valters Kreiss, riuscendo a superare al terzo tentativo lo scoglio dei 5.70 che diventa il suo nuovo primato personale. Per Bertelli è il secondo oro in carriera dopo quello vinto nel 2023 a livello Under-20. In mattinata l'exploit era stato di Alexandrina Mihai, prima nei 10mila su pista di marcia, accompagnata dal bronzo nella stessa specialità di Giulia Gabriele e dall'argento conquistato da Damiano Dentato nei 200 metri, con il tempo di 20''69 (-0.5 rispetto allo sprinter israeliano Blessing Afrifah, vincitore a 20''64).