Rincorsa in Italia e atterraggio in Slovenia: è “Jumping Overcoming Boundaries”, la gara di salto con l'asta al confine tra i due stati, per un evento che ha unito sport, storia e cultura. Tra le donne ha vinto Elisa Molinarolo, con la misura di 4.60

Spettacolo ad alta quota tra Italia e Slovenia. Che successo per “Jumping Overcoming Boundaries”, la gara di salto con l’asta che si è svolta in piazza della Transalpina-Trg Evrope. Tra Gorizia e Nova Gorica i dieci atleti scesi in pedana hanno conquistato il migliaio di spettatori accorsi ad assistere a un evento che univa sport, storia e cultura. L’asticella è stata posta proprio sul confine tra i due stati, con i partecipanti alla prova che hanno preso la rincorsa in Italia e sono atterrati sul saccone in Slovenia. In passato (dal 1947) la piazza rappresentava il confine tra Italia e Jugoslavia e, inoltre, la divisione ideologica tra due mondi, quello dell’Europa dell’Ovest e dell’Europa dell’Est. Nel 2004, con l’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea, è stato eliminata la parte di muro (cosiddetto “di Gorizia”) che divideva la Transalpina in due. Con la manifestazione di oggi si è celebrata l’unione di due popoli e l’abbattimento dei confini.