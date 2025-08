La prima serata dei Campionati italiani assoluti di atletica a Caorle regala emozioni, conferme e qualche sorpresa. La copertina è per Nadia Battocletti, che domina i 5000 metri nonostante non fosse al meglio per un problema di stomaco. La mezzofondista trentina gestisce il ritmo e piazza lo strappo decisivo negli ultimi 500 metri, chiudendo in 15'03"73. Alle sue spalle, gran gara e primato personale per Micol Majori, seconda in 15'04"32. Ottima prestazione per Zaynab Dosso, in grande spolvero nei 100 metri: dopo aver fatto segnare il miglior tempo in batteria con 11"30, l'azzurra della velocità si prende il titolo italiano con un ottimo 11"13. Alle sue spalle Alessia Pavese (11"43) e Amanda Obijaku (11"50). Nel salto triplo, invece, serata sottotono per Andy Diaz: il freddo condiziona la sua prova, chiusa con un 16.66 che basta per il titolo italiano ma lascia l'azzurro insoddisfatto. Tra gli uomini, nei 100 metri vince Fausto Desalu in 10"30, precedendo Federico Bernardi (10"35). La gara è però segnata da un pasticcio nella seconda batteria: Lorenzo Simonelli e Baffour non si fermano al secondo sparo (ritardato) dopo una falsa partenza e completano la prova. Nella ripetizione, Simonelli rallenta sul traguardo, mentre Baffour chiude settimo ed è escluso dalla finale.