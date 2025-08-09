Europei U20, lampo d'oro di Nappi nei 200 metri

Un' altra medaglia d'oro per gli azzurri agli Europei Under 20 di Tampere, la terza dopo quelle di Kelly Doualla nei 100 e di Erika Saraceni nel triplo: Diego Nappi ha vinto la gara dei 200 metri con il tempo di 20''77 . L'atleta sardo, quasi 18enne, con una partenza molto aggressiva è scappato via al favorito, il portoghese Pedro Afonso, argento in 20''85 e allo spagnolo Oriol Sanchez, bronzo in 21''03.

Nappi: "Il miglior ultimo giorno possibile da minorenne"

"Penso che sia il miglior ultimo giorno da minorenne che si possa immaginare - ha commentato scherzando Nappi -. Festeggerò il compleanno con gli azzurri, i miei genitori e il mio allenatore. In pista il vento in faccia era assurdo per il lanciato (2,9 m/s di vento contrario, ndr) , ma quella partenza mi ha fatto vincere. Mi viene da piangere se penso al tifo dei compagni di squadra, mi tolgono tanto peso dalla testa, e una dedica in questa gara è anche per Elisa Valensin. L'ispirazione arriva dai velocisti azzurri, in generale da tutta la squadra assoluta, che ci dà una grande motivazione. Spero un giorno di poterci essere in quella staffetta e devo qualcosa anche a Filippo Tortu che mi aiutato, è bastata una chiamata: per lui un piccolo gesto, per me enorme".