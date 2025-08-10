Triplo oro per l'Italia agli Europei U20 di atletica nella giornata che ha chiuso la manifestazione a Tampere in Finlandia. Successo per la 4x100 femminile trascinata nell'ultima frazione da Kelly Doualla, già oro nei 100 metri. Con lei hanno gareggiato Alice Pagliarini, Elisa Valensin e Margherita Castellani. Sul podio più alto anche Francesco Crotti nel salto triplo e Matteo Togni nei 110 ostacoli. Bronzo al femminile per Nalesso nel peso, De Noni negli 800 e Succo nei 100H. Argento per Disabato

La squadra femminile della staffetta degli Europei composta da Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani e Kelly Doualla conquista l'oro . Per Doualla si duplica il gradino più alto del podio, già conquistato ieri nei 100m. Per lei è storia a soli 15 anni!

Si è conclusa nel migliore dei modi la spedizione italiana ai campionati europei under 20 di Atletica leggera a Tampere in Finlandia . Tre ori un argento e tre bronzi per l'Italia

Francesco Crotti conquista l'oro nella finale del triplo salto con una tripla da 15.08 (0.0), 15.93 (+1.3), 15.52 (0.0). L'azzurro ha avuto la meglio del francese Emmanuel Idinna

Argento nei 10.000 metri marcia maschili

Il pugliese, Giuseppe Disabato , con 39.20.87 è argento nei 10.000 metri marcia . La nuova medaglia si aggiunge al suo palmarès : medaglia per il quarto anno consecutivo nelle manifestazioni internazionali, argento nel 2022 agli Europei U18 di Gerusalemme, bronzo nel 2023 agli Europei U20 sempre a Gerusalemme e bronzo nel 2024 ai Mondiali U20 di Lima.

Bronzo nel getto del peso

La veneta Anita Nalesso si accaparra il bronzo nel getto del peso con 15,62. In lizza per il secondo posto fino alla fine, sfuggito poi a causa del lancio dell'ucraina Anhelina Shepel che ha pareggiato il 15,62 della nostra portacolori, ma che la costringe a cederle il posto a causa della sua seconda migliore misura (15.30 rispetto a 14.72).

Bronzo negli 800 femminili

Lorenza De Noni si colora di bronzo negli 800 metri con 2:01.86. L'oro alla tedesca Jana Marie Becker.

﻿Bronzo nella staffetta femminile 4x400

﻿L'Italia si riconferma protagonista indiscussa di questa edizione degli Europei. Conquista il terzo posto anche nella staffetta 4x400 . Francesca Meletto, Laura Frattaroli, Alice Caglio e Giulia Macchi si colorano di bronzo con il crono 3:34.65 a soli 65 centesimi dal record nazionale juniores.

Bronzo nella staffetta 4x400 maschile

L'ultima gara degli Europei U20 a Tempere vede un'ulteriore medaglia per gli azzurri. E' bronzo anche nella staffetta 4x400 maschile . Destiny Omodia, Daniele Salemi, Diego Mancini e Simone Giliberto hanno migliorato ulteriormente il loro tempo dalle seminifali. Il loro crono segna 3:07.39.

Bronzo nei 100 ostacoli

Alessia Succo chiude al terzo posto la finale dei 100 ostacoli femminili a soli 16 anni. Era una delle giovani osservate speciali. L'ansia ha probabilmente giocato a sfavore e la sua partenza non era delle migliori. Riesce poi a salire sul terzo gradino con un vento di 1,5 km contrario.