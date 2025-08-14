Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Jacobs, nuovo infortunio: salta Losanna e Bruxelles

Atletica

Nuovo inforrunio per Marcell Jacobs. Il suo staff fa sapere che l'azzurro "ha cancellato la partecipazione agli appuntamenti previsti di Diamond League a Losanna e Bruxelles del 20 e 22 agosto, a causa di una lesione muscolare di lieve entità occorsa in allenamento". La federazione italiana di atletica leggera ha invitato Jacobs a Roma per sottoporsi a una serie di esami diagnostici, per valutare il suo stato di salute in funzione della partecipazione ai Mondiali di Tokyo,  in programma dal 13 al 21 settembre

ascolta articolo

Problema fisico per Marcell Jacobs nell'avvicinamento ai Mondiali di atletica leggera in Giappone, in programma dal 13 al 21 settembre 2025. L'azzurro, fa sapere il suo staff, "ha cancellato la partecipazione agli appuntamenti previsti di Diamond League a Losanna e Bruxelles del 20 e 22 agosto, a causa di una lesione muscolare di lieve entità occorsa in questi giorni durante l'allenamento". Per Marcell, il Mondiale di Tokyo comunque "resta l'obiettivo principale”. Dopo l'annuncio dello staff di Jacobs, la federazione italiana di atletica leggera ha invitato l'atleta a Roma per sottoporsi a una serie di esami diagnostici presso l'istituto di Medicina e Scienza dello sport. L'obiettivo, informa una nota della Fidal, è valutare il suo stato di salute in funzione della partecipazione ai Mondiali di Tokyo.

Altri Sport: Altre Notizie

Jacobs, nuovo stop: salta Losanna e Bruxelles

Atletica

Nuovo inforrunio per Marcell Jacobs. Il suo staff fa sapere che l'azzurro "ha cancellato la...

Doualla rinuncia, non sarà ai Mondiali di Tokyo

Atletica

Kelly Doualla non sarà presente ai Mondiali di atletica di Tokyo. La 15enne, che recentemente ha...

È morto in Cina Mattia Debertolis, aveva 29 anni

Altri Sport

Non ce l’ha fatta il 29enne atleta della Nazionale di Corsa orientamento, colpito da un malore...

Mei: 'Proposto a Doualla la staffetta a Tokyo"

Atletica

Kelly Doualla, vincitrice di due ori agli Europei U20 a Tempere, ha ricevuto i complimenti e...

Brignone: "Milano-Cortina resta un sogno, ma..."

l'intervista

Intervistata dal Corriere dello Sport, Federica Brignone ha parlato del recupero dopo...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS