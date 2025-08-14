Jacobs, nuovo stop: salta Losanna e Bruxelles

Nuovo inforrunio per Marcell Jacobs. Il suo staff fa sapere che l'azzurro "ha cancellato la partecipazione agli appuntamenti previsti di Diamond League a Losanna e Bruxelles del 20 e 22 agosto, a causa di una lesione muscolare di lieve entità occorsa in allenamento". La federazione italiana di atletica leggera ha invitato Jacobs a Roma per sottoporsi a una serie di esami diagnostici, per valutare il suo stato di salute in funzione della partecipazione ai Mondiali di Tokyo, in programma dal 13 al 21 settembre

Problema fisico per Marcell Jacobs nell'avvicinamento ai Mondiali di atletica leggera in Giappone, in programma dal 13 al 21 settembre 2025. L'azzurro, fa sapere il suo staff, "ha cancellato la partecipazione agli appuntamenti previsti di Diamond League a Losanna e Bruxelles del 20 e 22 agosto, a causa di una lesione muscolare di lieve entità occorsa in questi giorni durante l'allenamento". Per Marcell, il Mondiale di Tokyo comunque "resta l'obiettivo principale”. Dopo l'annuncio dello staff di Jacobs, la federazione italiana di atletica leggera ha invitato l'atleta a Roma per sottoporsi a una serie di esami diagnostici presso l'istituto di Medicina e Scienza dello sport. L'obiettivo, informa una nota della Fidal, è valutare il suo stato di salute in funzione della partecipazione ai Mondiali di Tokyo.