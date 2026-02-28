Offerte Sky
Slittino, Vötter e Oberhofer trionfano in Coppa del Mondo a St. Moritz

COPPA DEL MONDO

L'Olimpiade è finita, ma non la magia per lo slittino italiano. Dopo i due ori e i due bronzi conquistati a Cortina, successo per Andrea Vötter e Marion Oberhofer nella tappa di Coppa del Mondo a St. Moritz. Nella gara maschile secondo posto per la coppia azzurra Nagler/Malleier

I RISULTATI DEL SUPERG FEMMINILE A SOLDEU

ascolta articolo

Le campionesse olimpiche Andrea Vötter e Marion Oberhofer dominano la scena nel doppio femminile a St. Moritz e si tolgono la soddisfazione di centrare il primo successo stagionale in Coppa del Mondo, il settimo della loro carriera. A due settimane dallo storico oro a Milano-Cortina, le azzurre confermano il loro straordinario momento di forma e fiducia dominando già dalla prima discesa. 1’48″506 il tempo finale, a 595 millesimi le tedesche Storch/Patz, le lettoni Upite/Pavlova a 0″605.  L'altra coppia italiana formata da Nadia Falkensteiner e Annalena Huber chiude invece all'ottavo posto. 

 

Leggi anche

Le classifiche di Coppa del mondo di sci femminile

Nagler e Malleier secondi nella gara maschile

Soddisfazione anche nella prova maschile per il secondo posto di Ivan Nagler e Fabian Malleier, seppur beffati per soli quattro millesimi dagli austriaci Steu/Kindl, vincitori in 1’46″693. Gli azzurri, terzi al termine della prima manche, hanno effettuato il miglior crono nella seconda discesa e si sono avvicinati al loro primo successo in Coppa del Mondo. Sesti invece a 0''440 Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, reduci dall'oro olimpico sulla pista Eugenio Monti. 

