Diamond League, doppio appuntamento a Zurigo

Le finali di Zurigo live su Sky e in streaming su NOW: appuntamento il 27 e il 28 agosto. Sei gli italiani qualificati per le finali: Mattia Furlani e Larissa Iapichino (salto in lungo), Leonardo Fabbri (getto del peso), Nadia Battocletti (5000 metri), Ayomide Folorunso (400 ostacoli) e Roberta Bruni (salto con l’asta)

I grandi protagonisti dell’atletica leggera mondiale si sfidano anche quest’anno su Sky e in streaming su NOW . Si chiude la stagione della Wanda Diamond League con il doppio appuntamento allo stadio “Letzigrund” di Zurigo che ospita le finali del massimo circuito internazionale. L’evento, distribuito su due pomeriggi, sarà in diretta mercoledì 27 agosto , su Sky Sport Arena e NOW a partire dalle 17.30 , e giovedì 28 agosto dalle 18.30 live su Sky Sport Arena e NOW con il commento di Nicola Roggero e Stefano Baldini .

Sei azzurri qualificati per le finali

Obiettivi puntati sulle stelle dell’atletica leggera mondiale e sui sei italiani che si sono qualificati per le finali: Mattia Furlani e Larissa Iapichino (salto in lungo), Leonardo Fabbri (getto del peso), Nadia Battocletti (5000 metri), Ayomide Folorunso (400 ostacoli) e Roberta Bruni (salto con l’asta). La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky (Fb/Ig/X @SkySport).