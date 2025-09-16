Andy Diaz, stella del salto triplo azzurro, si prepara a scendere in pista mercoledì 17 settembre per le qualificazioni ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025: "Se mi sento l'uomo da battere? Si, i numeri parlano per me". In un'intervista all'Adnkronos, l'atleta ha ripercorso il suo percorso umano e sportivo: dalla fuga da Cuba dopo i Giochi di Tokyo all'approdo in Italia, fino alla rinascita sotto la guida di Fabrizio Donato MONDIALI DI ATLETICA: IL PROGRAMMA - LE MEDAGLIE DELL'ITALIA ascolta articolo

Mercoledì 17 settembre alle ore 12.05 locali, Andy Diaz farà il suo debutto ai Mondiali di atletica 2025 di Tokyo, nelle qualificazioni del salto triplo. L'azzurro, già medagliato olimpico e doppio campione europeo e mondiale indoor, è uno dei nomi più attesi della rassegna iridata. "Sto bene, mi sono allenato, siamo pronti. Se mi sento l'uomo da battere? Si, assolutamente. Non difendo un titolo, perché non ero ai Mondiali 2023, ma vado in pedana con la miglior misura dell'anno: 17,80 metri. I numeri parlano per me, e so che tutti guarderanno me". In un'intervista all'Adnkronos, si è raccontato senza filtri: tra sogni, sacrifici e la scelta di lasciare Cuba per iniziare una nuova vita in Italia.

"Lasciare Cuba il passo più difficile, ma volevo diventare campione" Nato a L'Avana il 25 dicembre 1995, Diaz ha rappresentato Cuba fino al 2021. Proprio dopo i Giochi Olimpici di Tokyo, ha compiuto una scelta radicale: durante uno scalo in Spagna ha deciso di non fare ritorno in patria. "In valigia avevo solo un paio di scarpe chiodate e poco altro", racconta. A tendere la mano fu Fabrizio Donato, leggenda azzurra del triplo e oggi suo allenatore. "Lo contattai su Instagram, gli spiegai la situazione. Mi ospitò a Roma, mi accolse con la sua famiglia. Senza di lui non ce l'avrei fatta". Diaz ha chiesto asilo politico in Italia e, grazie ai suoi risultati sportivi, ha ottenuto la cittadinanza per meriti. Una svolta tanto sul piano personale quanto sportivo. "Allontanarmi da casa è stato il passo più difficile, ma avevo un obiettivo: emergere nell'atletica, diventare un campione. Per me, ma soprattutto per la mia famiglia. A Cuba la situazione è difficile, mancano le cose basilari. Avere un parente all'estero che può aiutare anche solo con il cibo può fare la differenza".

"Per mia madre ogni gara è un sogno che si realizza" Dopo aver sistemato la sua posizione, è riuscito a far arrivare anche sua madre in Italia. "Due anni senza vederla sono stati duri. Ora viviamo vicini, a Roma, e mi segue ovunque può. Anche qui a Tokyo è con me. Per lei, come per me, ogni gara è un sogno che si realizza". Il resto della famiglia, rimasta a Cuba, lo sostiene a distanza: "Sento spesso mio padre, mia nonna, i cugini. Non posso ancora tornare, ma sto cercando un modo per riunire tutti".