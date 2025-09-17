Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE

È il giorno della finale del salto in lungo maschile, con Mattia Furlani che va a caccia di una medaglia. Finale anche per Roberta Bruni nell'asta e per Federico Riva nei 1500. Nel triplo Diaz e Dallavalle impegnati nelle qualificazioni, batterie anche per Tortu, Desalu, Fontana e Kaddari. Tre Azzurre nella semifinale dei 400 ostacoli: Folorunso, Muraro e Sartori
Il programma di oggi
- LIVE – Salto triplo M, qualificazioni (DALLAVALLE, DIAZ)
- LIVE – Lancio del giavellotto, qualificazioni gruppo A
- 12:30 – 200m F, batterie (FONTANA, KADDARI)
- 13:10 – Salto con l'asta F, finale (BRUNI)
- 13:15 – 200m M, batterie (DESALU, TORTU)
- 13:45 – Lancio del giavellotto, qualificazioni gruppo B
- 13:50 – Salto in lungo M, finale (FURLANI)
- 14:00 – 400m ostacoli F, semifinali (FOLORUNSO, MURARO, SARTORI)
- 14:30 – 400m ostacoli M, semifinali
- 14:57 – 3.000m siepi F, finale
- 15:20 – 1.500m M, finale (RIVA)
Primo salto di Andy Diaz nullo
Diaz parte con un nullo. Salto fuori misura di parecchio: peccato perché era un bel salto. Gli restano due tentativi
Si parte, inizia la giornata di gare
Via alle qualificazioni del triplo maschile. 17.10 è la misura con cui ci si qualifica direttamente per la finale (accedono i migliori 12)
Alle 13.10 inizia la finale di Roberta Bruni
Si preparano le finaliste del salto con l'asta
Morris (Usa), Moser (Sui), Moon (Usa), Sutej (Slo), Ayris (Nzl), Moll (Usa), McTaggart (Nzl), Bonnin (Fra), De Menis Campos (Bra), McCartney (Nzl), Niu (Chi), Svabikova (Cze), Moll (Usa), Bruni (Ita)
Ed eccoci in pista!
Ultimi preparativi, tra 15' si comincia
Iniziamo a entrare nello stadio di Tokyo
Si parte alle 12.05
"In finale sarà diverso", aveva detto Furlani
Lunedì, nelle qualificazioni, Mattia Furlani non ha certo brillato. Ha piazzato un buon 8.07 al primo salto (poi un 6.52 e un nullo) e quello gli è bastato per rientrare tra i primi 12: "Ho sbagliato io a gestire la gara. Potevo fare meglio decisamente", le sue prime parole dopo la gara. "Al primo salto non ho spinto per niente perché volevo piazzare un salto per avere subito un risultato". Poi l'appuntamento e la "promessa" per la finale di oggi: "Le sensazioni sono buone, bisogna solo esprimersi in finale dove darò tutto quello che ho. In finale è un altro giorno"
La condizione dei numeri 2
Sei un campione, un vero fenomeno, il numero uno in assoluto. Se non fosse che ce n’è un altro fuori categoria, così forte, tanto più forte che quando si fanno le classifiche ci si chiede direttamente chi sia il numero due, cioè il primo degli umani. È quel che accade a Emmanouil Karalis, il saltatore con l’asta che ha avuto la "sfortuna" di nascere nell’era Duplantis. O è una fortuna?
Cosa sarebbe Karalis se non ci fosse Duplantis?
Sperando in una nuova medaglia, quella di Aouani ci emoziona ancora
“Questa è la medaglia che arriva dalle case popolari, spero che la mia storia sia di ispirazione per tutti: i sogni si possono realizzare”. Non avesse conquistato la medaglia nella maratona mondiale di Tokyo Iliass Aouani, milanese di Ponte Lambro, l’avrebbe meritata per queste parole.
Quello di Aouani è il bronzo più Azzurro che ci sia
Andy Diaz si scalda e non si nasconde
Impegnato oggi nelle qualificazioni del salto triplo, il campione azzurro, già medagliato olimpico e doppio campione europeo e mondiale indoor, non si nasconde: "Vado in pedana con la miglior misura dell'anno, so che tutti guarderanno me"
Diaz: "Ho lasciato Cuba per diventare campione. Qui a Tokyo sono l'uomo da battere"
Gli altri risultati di ieri
Nella finale di salto in alto (con il nostro Sioli ottavo) l'oro è andato a Kerr al termine di una bella sfida con Woo. L'americano Tinch ha vinto la finale dei 110 ostacoli davanti a due giamaicani, Bennett e Mason, con Holloway clamorosamente eliminato in semifinale. Doppietta Kenya invece (oro-argento) nella finale femminile dei 1500, dove Kipyegon vince il suo quarto titolo mondiale davanti a Ewoi, con bronzo all'australiana Hull. Canada patria del martello. Dopo il successo di Rogers nella finale femminile, Katzberg ha dominato quella maschile con le prime tre misure della finale tutte sue. Argento a Hummel (Germania), bronzo Halasz (Ungheria). E con questi risultati, ecco come cambia il medagliere:
Il medagliere dei Mondiali di Tokyo
Cosa è successo ieri (in Casa Italia)
Giornata senza medaglie, ieri, per l'Italia. Gusto dolceamaro. Nella finale del salto in alto maschile Matteo Sioli ha chiuso con un ottimo ottavo posto, convinto però che si potesse fare anche di più. Lorenzo Simonelli ha visto sfumare la finale dei 110 ostacoli solo per 3 millesimi, dopo aver corso una buona semifinale. Non è riuscita invece l'impresa a Edoardo Scotti che ha provato a raggiungere quella dei 400 dopo aver incantato nelle qualificazioni. A incantare è stato Pernici negli 800: è in semifinale grazie a una straordinaria rimonta in batteria, con un finale da paura. Nel triplo femminile sono state eliminate Derkach e Saraceni
Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE
Il programma di oggi
(Orari italiani. In grassetto le finali per le medaglie. Tra parentesi gli Azzurri in gara)
Cosa succede oggi (e gli Azzurri in gara)
Quinta giornata di gare a Tokyo e tanti Azzurri in pista. Ben tre saranno impegnati in una finale, con l'Italia che ripone le sue speranze di medaglia in Mattia Furlani in quella del salto in lungo. Roberta Bruni è in finale nel salto con l'asta, Federico Riva nei 1500. E ancora: "esordio" per Diaz e Dallavalle impegnati nelle qualificazioni del triplo, mentre partono dalle batterie i nostri duecentisti: Tortu e Desalu, Kaddari e Fontana. Infine la semifinale dei 400 femminili, alla quale si sono qualificate tre Azzurre: Folorunso, Muraro e Sartori