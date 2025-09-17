Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE

Lunedì, nelle qualificazioni, Mattia Furlani non ha certo brillato. Ha piazzato un buon 8.07 al primo salto (poi un 6.52 e un nullo) e quello gli è bastato per rientrare tra i primi 12: "Ho sbagliato io a gestire la gara. Potevo fare meglio decisamente", le sue prime parole dopo la gara. "Al primo salto non ho spinto per niente perché volevo piazzare un salto per avere subito un risultato". Poi l'appuntamento e la "promessa" per la finale di oggi: "Le sensazioni sono buone, bisogna solo esprimersi in finale dove darò tutto quello che ho. In finale è un altro giorno"