Quinta giornata di Mondiali di atletica, con quattro finali in programma e tre di queste che vedono un italiano impegnato. Grandi aspettative su Mattia Furlani nella finale del lungo, dopo la qualificazione senza abbagliare ma con la promessa di rifarsi in finale. Roberta Bruni invece ha raggiunto la finale del salto con l'asta, Federico Riva quella dei 1500 dopo aver vinto il ricorso (era stato tirato giù da un avversario in semifinale). Non è tutto: scendono in pista anche Andy Diaz e Dallavalle (per ora solo nelle qualificazioni del triplo) e i duecentisti: Tortu e Desalu per i 200 maschili, Kaddari e Fontana nei femminili. Occhio anche alle semifinali dei 400 donne con tre Azzurre: Folorunso, Muraro, Sartori.