"Non so se è tutto vero, è successo qualcosa di magico stasera". Così Mattia Furlani dopo aver conquistato la medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo. L'azzurro ha firmato il suo nuovo personale (8.39) regalando il primo oro al suo paese nella competizione iridata: "Abbiamo gestito la gara in modo perfetto - ha commentato sulla Rai -, abbiamo aggiustato tutto salto dopo salto fino a ottenere questo risultato incredibile". Poi Furlani prosegue: "Devo ringraziare tante persone. Mamma in primis, che ha fatto un lavoro incredibile in pedana: memorabile, lucida, concentrata. La mia fidanzata, mia sorella. È stato un anno di crescita fantastico: fino a due anni potevo solo sognare tutto questo, adesso è realtà. Ringrazio anche un po' me stesso, anche se il lavoro è ancora tanto e spero sia solo l'inizio. Faccio ciò che amo fare, ed è la cosa più bella di tutte, anche dell'oro. Grazie a tutta l'Italia: questa medaglia è per tutti voi".