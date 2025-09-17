Esplora tutte le offerte Sky
Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo: "Stasera è successo qualcosa di magico. Abbiamo gestito la gara in modo perfetto fino a raggiungere questo risultato incredibile. Devo ringraziare tante persone, mia mamma in primis. Fino a due anni fa potevo solo sognare tutto questo, ora è realtà. Il lavoro è ancora tanto, spero sia solo l'inizio"

ascolta articolo

"Non so se è tutto vero, è successo qualcosa di magico stasera". Così Mattia Furlani dopo aver conquistato la medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo. L'azzurro ha firmato il suo nuovo personale (8.39) regalando il primo oro al suo paese nella competizione iridata: "Abbiamo gestito la gara in modo perfetto - ha commentato sulla Rai -, abbiamo aggiustato tutto salto dopo salto fino a ottenere questo risultato incredibile". Poi Furlani prosegue: "Devo ringraziare tante persone. Mamma in primis, che ha fatto un lavoro incredibile in pedana: memorabile, lucida, concentrata. La mia fidanzata, mia sorella. È stato un anno di crescita fantastico: fino a due anni potevo solo sognare tutto questo, adesso è realtà. Ringrazio anche un po' me stesso, anche se il lavoro è ancora tanto e spero sia solo l'inizio. Faccio ciò che amo fare, ed è la cosa più bella  di tutte, anche dell'oro. Grazie a tutta l'Italia: questa medaglia è  per tutti voi".

