Jairus Birech, morto a 32 anni il mezzofondista che aveva vinto 2 volte la Diamond League

lutto

Birech, vincitore di due edizioni della Diamond League e oro africano a Marrakesh nel 2014, era tra i più celebri siepisti del Paese. A causa di una malattia è morto in ospedale a Eldoret. L’annuncio arriva dal fratello Alex Rotich

ascolta articolo

E' morto a 32 anni Jairus Birech, uno dei mezzofondisti più titolati del Kenya e tra i migliori interpreti dei 3000 siepi. Ricoverato da due giorni all’ospedale Moi di Eldoret, nel nord del Paese, l’atleta è deceduto ieri sera dopo una breve malattia: secondo quanto riferito dal fratello Alex Rotich a Citizen Tv, i medici avevano diagnosticato tubercolosi e meningite.

La carriera

Nato nel 1992, Birech aveva conquistato l’oro ai Campionati africani di Marrakesh nel 2014, imponendosi nello stesso anno e in quello successivo nella Diamond League. Indimenticabile anche il successo italiano alla Cinque Mulini del 2016, che lo aveva consacrato tra i protagonisti del mezzofondo internazionale.

