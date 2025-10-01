Atletica paralimpica, Sabatini d'oro nei 100 metri

L'azzurra ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri T63 ai Mondiali di atletica paralimpica in corso a Nuova Delhi. L'azzurro Dieng ha vinto negli 800: è la sua prima medaglia iridata

Ambra Sabatini ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri T63 ai Mondiali di Para atletica in corso a Nuova Delhi. Due anni dopo il trionfo di Parigi, la primatista iridata è di nuovo sul tetto del mondo con una prestazione da 14"39, in rimonta sull'indonesiana Karisma Evi Tiarani e sulla velocista della Gran Bretagna Ndidikama Okoh, le due atlete T42 giunte poi sul traguardo in seconda e terza posizione rispettivamente in 14"65 e 14"66.

Dieng vince negli 800, sua prima medaglia iridata

Un'altra medaglia all'Italia l'ha portata Ndiaga Dieng, nuovo campione del mondo degli 800 T20. Il mezzofondista non si lascia sorprendere da Maksim Angelov, che prende subito il comando delle operazioni, e ai 600 metri si mette davanti a tutti per andare a tagliare il traguardo in prima posizione in 1'53"91. Quella conquistata tra le corsie dello stadio indiano è la prima medaglia iridata per Dieng, che sulla distanza detiene anche il primato mondiale.